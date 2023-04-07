При обновлении автопарка Казани спишут троллейбусы 2007–2008 годов выпуска

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани планируют заменить 25 устаревших троллейбусов 2007—2008 годов, после обновления автопарка их спишут, сообщили в Комитете по транспорту города.



Всего начиная с 2013 года для Казани было закуплено 155 троллейбусов.

В феврале сообщалось, что на обновление парка троллейбусов казанское МУП «Метроэлектротранс» готово потратить из собственного бюджета 642,35 миллиона рублей. За эту сумму предприятие намерено взять в лизинг 25 новых транспортных средств. Троллейбусы должны быть 2023 года выпуска со 100% низким расположением пола. Первые три должны прибыть в Казань в июне, еще восемь — в июле, а остальные 14 — в августе.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Троллейбусы планируют запустить на маршруты ко Дню города — 30 августа. Благодаря отсутствию шахты моторного отсека в салоне количество мест увеличено до 90.

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Маргарита Головатенко