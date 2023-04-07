Центробанк: мошенники научились похищать деньги без данных карт — по QR-коду

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Банк России рассказал о новом виде мошенничества — злоумышленники теперь могут обойтись без данных карт, им достаточно QR-кода. В некоторых банках стал доступен сервис снятия наличных денег по QR-коду. Клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные.

Зная об этой возможности, мошенники действуют следующим образом:

они звонят клиентам банков под видом сотрудников банка и сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета, а затем просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Мошенники рассчитывают на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться. Заполучив код, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

ЦБ предупреждает: QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода — им никогда нельзя делиться. Его нельзя хранить на телефоне и держать в распечатанном виде. Также следует помнить, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

Фото: pixabay.com

Несмотря на многочисленные попытки со стороны правительства обезопасить личные данные и деньги граждан, мошенничество все еще является актуальной темой. Только татарстанцы еженедельно отдают злоумышленникам 20 миллионов рублей. Кражи с банковских карт и мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий составляют четверть от всех преступлений — их зарегистрировали 13 тысяч. В день от жителей республики поступает порядка 30—35 обращений по подобным инцидентам.

Новые схемы появляются все чаще и чаще. Как сообщили в ВТБ, недавно злоумышленники от имени органов государственной безопасности начали обзванивать россиян и предлагать официальную работу по поиску преступников, обещая ежемесячную оплату. О других уловках и способах защиты рассказала руководитель группы аналитиков Центра противодействия киберугрозам Innostage CyberART Ксения Рысаева. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко