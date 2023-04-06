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ХК «Нефтехимик» обыграл ХК «Челны» в товарищеском матче

21:14, 06.04.2023
ХК «Нефтехимик» обыграл ХК «Челны» в товарищеском матче
Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» разгромил ХК «Челны» в «дружеском» матче. Игра проходила в ледовом дворце спорта в автограде.

Нижнекамская команда выиграла у своих соперников со счетом 2:6.

Фото: hcnh.ru

Напомним, в шестом матче первого раунда плей-офф «Фонбет чемпионата КХЛ» «Нефтехимик» проиграл «Ак Барсу» и прекратил борьбу за Кубок Гагарина. В этой серии подопечные Олега Леонтьева одержали две победы.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

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