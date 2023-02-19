Эмманюэль Макрон: «Я не думаю, как некоторые, что надо добиться полного разгрома России»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна никогда не выступала за разгром России. Об этом пишет ТАСС.

— Я не думаю, как некоторые, что надо добиться полного разгрома России, атаковать ее на собственной территории. Им хотелось бы в первую очередь разгромить Россию. Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции, — сказал он.

Как пояснила газета у Le Journal du Dimanche, за разгром России выступают страны Восточной Европы из НАТО и Евросоюза. Лидеры этих государств, отмечает издание, «не оценили формулу Макрона о том, что «нельзя унижать Россию».

Напомним, в начале февраля пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что наиболее частой причиной звонков Макрона российскому лидеру Владимиру Путину являются просьбы их украинского коллеги Владимира Зеленского.

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