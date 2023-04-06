У татарстанцев за нарушения ПДД арестовали BMW и KIA

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

У жителей Татарстана из-за неоплаты штрафов за нарушения ПДД арестовали иномарки BMW X-DRIVE и KIA Optima, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по республике.



Житель Альметьевского района — владелец BMW — накопил штрафов на сумму более 10 тысяч рублей, а житель Лаишевского района — владелец KIA — более 30 тысяч.

Инспекторы ГИБДД остановили мужчин при помощи специального программного обеспечения «Паутина». Когда стали проверять документы, выявили неоплаченные штрафы, находящиеся на исполнении в службе судебных приставов. Инспекторы передали информацию сотрудникам службы.

Судебные приставы приехали на место остановки автомобилей. Так как штрафы на месте молодые люди погасить не смогли, их иномарки арестовали. Управлять своими автомобилями они теперь смогут только после полного погашения задолженности.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В марте у жителя Вахитовского района Казани арестовали автомобиль Chevrolet за долги в 500 тысяч рублей. Мужчина взял кредит в банке, но в какой-то момент перестал вносить ежемесячные платежи.



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Маргарита Головатенко