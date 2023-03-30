Житель Казани лишился своего Chevrolet за кредитный долг в полмиллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

У жителя Вахитовского района Казани арестовали автомобиль Chevrolet за долги в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.

Как рассказали в ведомстве, мужчина взял кредит в банке, но в какой-то момент перестал вносить ежемесячные платежи. Организация обратилась в суд и выиграла иск. После этого пристав отправил запросы в регистрирующие органы и выяснил, что на должника зарегистрирована машина, хотя он это отрицал.

Приставы узнали, что неплательщик работает инструктором в автошколе, на территории которой и был обнаружен автомобиль.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, на прошлой неделе у 32-летней жительницы Казани из-за неуплаты долга в размере 80 тысяч рублей также изъяли автомобиль Porsche Macan.



Судебный пристав ОСП№2 по Советскому району Казани неоднократно уведомлял должницу об исполнительном производстве, но она его игнорировала и не погашала долг. Пристав перешел к принудительным мерам.

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Максим Кокунин