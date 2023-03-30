Житель Казани лишился своего Chevrolet за кредитный долг в полмиллиона рублей
У жителя Вахитовского района Казани арестовали автомобиль Chevrolet за долги в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.
Как рассказали в ведомстве, мужчина взял кредит в банке, но в какой-то момент перестал вносить ежемесячные платежи. Организация обратилась в суд и выиграла иск. После этого пристав отправил запросы в регистрирующие органы и выяснил, что на должника зарегистрирована машина, хотя он это отрицал.
Приставы узнали, что неплательщик работает инструктором в автошколе, на территории которой и был обнаружен автомобиль.
Напомним, на прошлой неделе у 32-летней жительницы Казани из-за неуплаты долга в размере 80 тысяч рублей также изъяли автомобиль Porsche Macan.
Судебный пристав ОСП№2 по Советскому району Казани неоднократно уведомлял должницу об исполнительном производстве, но она его игнорировала и не погашала долг. Пристав перешел к принудительным мерам.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым