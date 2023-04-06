По итогам 2022 года курьеры проезжали по миллиону километров в день — это много или мало?
По итогам 2022 года курьеры на электросамокатах и электровелосипедах проезжали по 1 миллиону километров в день. Об этом сообщили на международной отраслевой конференции микромобильности «Съезд на СИМ».
Отмечается, что 80% всех курьеров в России перемещаются на велосипедах и электросамокатах.
Напомним, в прошлом году объем российского рынка кикшеринга составил 13,3 млрд рублей, превысив показатели 2021 года на 64%. Так, его сервисами в 2022-м воспользовались 15,5 млн граждан России, которые совершили около 103,5 млн поездок.
1 миллион километров — это:
- 365 миллионов километров в год.
- Почти три расстояния между центрами Земли и Луны (384 467 километров).
- 91 транссибирское шоссе (11 тысяч километров), 740 трасс М-7 (1 351 км), 1231 трасса М-12 (расстояние от Москвы до Казани составляет 811 км).
- Больше протяженности автомобильных дорог общего пользования в Татарстане — в 24,7 раза (40 326 км).
- Почти 25 экваторов Земли (40 075 км), 78 расстояний от Северного полюса до Южного (12 714 км).
- Меньше самого большого пробега автомобиля — в пять раз (5 миллионов километров. Рекордсменом является двухдверное купе Volvo P1800S).
- 16 морских и сухопутных границ России (60 932 км), 27 границ Китая (36 957 км), 31 граница США (32 141 км).
- Примерно столько составляет протяженность дорог во Франции (1 050 613 км) и Канаде (1 042 300 км), меньше, чем в Японии (1 218 772 км) и России (1 507 750 километров).
- Больше максимального расстояния, которое можно пройти пешком, не пересекая водное пространство, — в 73 раза (13 589 км). Оно проходит между Либерией и Китаем.
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