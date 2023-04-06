По итогам 2022 года курьеры проезжали по миллиону километров в день — это много или мало?

По итогам 2022 года курьеры на электросамокатах и электровелосипедах проезжали по 1 миллиону километров в день. Об этом сообщили на международной отраслевой конференции микромобильности «Съезд на СИМ».

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Отмечается, что 80% всех курьеров в России перемещаются на велосипедах и электросамокатах.

Напомним, в прошлом году объем российского рынка кикшеринга составил 13,3 млрд рублей, превысив показатели 2021 года на 64%. Так, его сервисами в 2022-м воспользовались 15,5 млн граждан России, которые совершили около 103,5 млн поездок.

1 миллион километров — это:

365 миллионов километров в год.

Почти три расстояния между центрами Земли и Луны (384 467 километров).

(384 467 километров). 91 транссибирское шоссе (11 тысяч километров), 740 трасс М-7 (1 351 км), 1231 трасса М-12 (расстояние от Москвы до Казани составляет 811 км).

(11 тысяч километров), (1 351 км), (расстояние от Москвы до Казани составляет 811 км). Больше протяженности автомобильных дорог общего пользования в Татарстане — в 24,7 раза (40 326 км).

— в 24,7 раза (40 326 км). Почти 25 экваторов Земли (40 075 км), 78 расстояний от Северного полюса до Южного (12 714 км).

(40 075 км), (12 714 км). Меньше самого большого пробега автомобиля — в пять раз (5 миллионов километров. Рекордсменом является двухдверное купе Volvo P1800S).

— в пять раз (5 миллионов километров. Рекордсменом является двухдверное купе Volvo P1800S). 16 морских и сухопутных границ России (60 932 км), 27 границ Китая (36 957 км), 31 граница США (32 141 км).

(60 932 км), (36 957 км), (32 141 км). Примерно столько составляет протяженность дорог во Франции (1 050 613 км) и Канаде (1 042 300 км), меньше, чем в Японии (1 218 772 км) и России (1 507 750 километров).

(1 050 613 км) и (1 042 300 км), (1 218 772 км) (1 507 750 километров). Больше максимального расстояния, которое можно пройти пешком, не пересекая водное пространство, — в 73 раза (13 589 км). Оно проходит между Либерией и Китаем.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Дарья Пинегина