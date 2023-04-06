Жители казанского поселка жалуются на разбитую дорогу

Фото: скриншот

Жители казанского поселка Северный жалуются на разбитый асфальт, который положили всего 2 года назад. Они подсчитали — ежедневно по этой дороге проезжает более 40 грузовых машин, сообщает ГТРК «Татарстан».

— Сколько аварий здесь было уже, разъехаться невозможно, — возмущается житель поселка Рустам Мингалиев.

По словам местных, дорога была плохой уже давно. Затем, 2 года назад, постелили новый асфальт, но теперь и его разбили, рассказала жительница Гузалия Файзиева.

Фото: скриншот

В администрации Авиастроительного района объяснили, что грузовые автомобили, которые испортили дорогу, заняты на строительстве СИЗО. Его планируется сдать осенью 2025-го года. Объездных путей для движения спецтехники здесь нет.

— Ситуация на контроле у правительства Республики Татарстан, в исполнительном комитете города Казани, когда строительство закончится, эту дорогу восстановят, — заверил заместитель главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов по вопросам благоустройства Артур Мухаметшин.

В марте в мэрии ответили на критику казанцев по поводу ям на Третьей транспортной дамбе. Там заявили, что существует проект реконструкции Третьей транспортной дамбы, но на него не выделили денег. А основные провалы планируется устранить в рамках ближайшего ямочного ремонта.

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Елизавета Пуншева