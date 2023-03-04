Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России, смартфонов iPhone это пока не касается, сообщили «Интерфаксу» в нескольких сервисных центрах и службе поддержки Apple.



Как указали в поддержке, гарантийное обслуживание прекратилось из-за ограничения поставок в Россию. Однако информации о полном прекращении гарантийного обслуживания не поступало.

Вместе с тем в пресс-службе re:Store сказали, что у компании нет информации о приостановке гарантийного обслуживания.

— re:Store выполнял и выполняет гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объеме для всей техники, купленной в сети re:Store, как этого требует законодательство, — сообщили в компании.

Несмотря на то, что США запретили экспорт смартфонов и гаджетов Apple стоимостью выше $300 в Россию и Белоруссию, пока рано говорить об отключении iPhone в стране, считает эксперт по компьютерному «железу» и гаджетам, преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов. Эксперт подчеркнул, что если Apple отключит устройства в России, то рискует потерять источник постоянной прибыли.

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Маргарита Головатенко