В Татарстане утвердили программу научно-технологического развития республики до 2030 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство Татарстана утвердило программу научно-технологического развития республики, ее объем финансирования — 7,6 млрд рублей, из которых основная часть — чуть более 7 млрд рублей — из бюджета республики.



Основная стратегическая цель программы — «формирование мощной, саморазвивающейся мультикультурной международной научно-образовательной экосистемы для инновационного развития Татарстана в приоритетных сферах развития страны», сказано в документе.

Перед правительством ставятся задачи по созданию открытой и конкурентной научно-образовательной и инновационной инфраструктуры; условий для реализации талантов в области науки и технологий; формирования рынка интеллектуальных продуктов; системы эффективного управления в области науки, технологий и инноваций и др.

Программу будут реализовывать в 2023—2030 годах. Программа развития включает множество сопутствующих подпрограмм в различных областях деятельности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале раис Татарстана Рустам Минниханов призвал активно использовать инновации в республике. К числу инновационно активных относятся только 12% компаний реального сектора отечественной экономики, заявил он. По его словам, это говорит о ее критически низкой восприимчивости к инновациям:

— Недавно мы с вами отметили День российской науки и убедились, что новые знания и технологии, которые создают наши ученые, в ряде областей соответствуют мировому уровню. Однако, несмотря на успехи, некоторые важнейшие научно-технические результаты остаются на бумаге, не доходя до стадии массового производства.



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Маргарита Головатенко