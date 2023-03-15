В Казани вырос спрос на административный персонал

Фото: realnoevremya.ru (архив)/ Максим Платонов

В Казани по итогам февраля на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос спрос на персонал, выполняющий административные функции. К таким выводам в результате исследования пришли эксперты сервиса «Авито Работа».

Также аналитики выяснили, что на 29% по итогам последнего зимнего месяца увеличилось предложение для администраторов городских ресторанов. На 91% оно выросло для администраторов салонов красоты, на 68% — гостиниц.

Фото: pixabay.com

Еще среди соискателей вырос спрос на работу в административной сфере — на 11%. В топ профессий с наибольшим ростом соискательной активности вошли ассистенты (+163%), делопроизводители (+101%), администраторы салонов красоты (+88%), офис-менеджеры и администраторы ресторана (по +53%), помощники руководителя (+29%).

2 марта стало известно, что в 2022 году среди работодателей вырос спрос на стажеров. Также аналитики выяснили, что не меньшим спросом на рынке труда пользуются программисты, маркетологи и разработчики. Еще исследование показало, что растет спрос на специалистов в 1C, дата-аналитиков, экспертов по кибербезопасности, фотографов, дизайнеров, видеомонтажеров, digital-маркетологов и SMM-менеджеров.



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Антон Гаврилов