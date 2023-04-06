«Коммерсантъ»: ушедшие из России бренды потеряли 2$ миллиарда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Зарубежные бренды, ушедшие и приостановившие работу в России после начала спецоперации, в общей сложности потеряли несколько миллиардов рублей, сообщает «Коммерсантъ».

По оценкам консультантов, бренды могли потерять в общей сложности до $2 млрд.

Начиная с 24 февраля 2022 года более 180 иностранных сетей ограничили свою деятельность в России, около 15 объявили о планах покинуть рынок. Издание отмечает, что большинство брендов ушли «по собственной воле или из-за сложностей с организацией бизнеса».

Самые ощутимые потери — у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA — на их долю вместе приходится более миллиарда долларов.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

А среди брендов, не объявивших об уходе, но чьи магазины в России остаются закрытыми более года, заметные убытки может нести японская Uniqlo. Газета отмечает, что сети, которые пока не заявили о своем уходе, держат опасения «безвозвратной потери такого рынка».

До весны 2022 года на долю РФ приходилось до 10% всех продаж одежды на рынках Европы, столько же — в Италии. В Германии этот показатель достигал 16%, во Франции — 13%, в Испании — 6%.

В двух торговых центрах Казани возобновят работу магазины Zara, которые будут называться Maag. Открытие ожидается в ТЦ «Парк Хаус» (проспект Ямашева, 46/33) и «Мега» (проспект Победы, 141). Испанская сеть магазинов одежды Inditex объявила о закрытии своих магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius, Uterqüe на территории России в связи с проведением военной операции на Украине. Магазины не работали больше года.

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Илина Хакимова