CNN: Кеннеди-младший будет участвовать в выборах президента США в 2024 году

Юрист и политик Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, подал заявку на участие в президентских выборах Америки в 2024 году. Об этом сообщил телеканал CNN.



69-летний Кеннеди-младший намерен претендовать на выдвижение кандидатом от Демократической партии США.

Кеннеди-младший стал вторым кандидатом от Демократической партии, который подтвердил свои намерения участвовать в президентских выборах в 2024 году. Известно, что политик выступает против вакцинации, а также является экоактивистом.

В феврале президент США Джо Байден заявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах в 2024 году. Комментируя вопрос о своем участии в выборах главы государства, Байден подчеркнул, что перед началом кампании ему «предстоит завершить еще много дел».

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Илина Хакимова