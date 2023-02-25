Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года

Президент США Джо Байден заявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах в 2024 году. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу ABC.

Комментируя вопрос о своем участии в выборах главы государства, Байден подчеркнул, что перед началом компании, ему «предстоит завершить еще много дел».

— Но мне нужно завершить другие дела прежде, чем запускать полномасштабную кампанию, — приводит ТАСС слова американского лидера.

Фото: commons.wikimedia.org

В заключение он заявил, что не считает свой возраст тем фактором, который может повлиять на планы по участию в выборах главы государства.

— Но у людей есть основания ставить вопрос о моем возрасте, — сказал Байден.

10 февраля Байден, также комментировал вопрос о своем возможном участии в выборах главы государства в 2024 году. Тогда американский лидер заявил, что пока не принял соответствующее решение.

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Антон Гаврилов