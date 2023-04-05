Михаил Мишустин призвал к локализации производства медоборудования в России

В России следует локализовать производство медицинского оборудования, наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Рязань.



— Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян — это вклад в импортозамещение и создание технологического и экономического суверенитета страны, — приводит его слова ТАСС.

Мишустин напомнил, что власти поддерживают отечественное производство:

— Мы всегда в этом смысле субсидии даем, чтобы наши производители, кто впервые начинает что-то производить, имели преимущество.

Мишустин отметил: не нужно избегать использования оборудования иностранного производства, но следует стараться локализовать. По его словам, в стране могут произвести качественное оборудование.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что в стране не наблюдается глобальный дефицит лекарств и медоборудования.

— Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно все компенсируют.



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Маргарита Головатенко