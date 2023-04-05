Российский бюджет в апреле недополучит 113,6 млрд рублей нефтегазовых доходов

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Федеральный бюджет России в апреле недополучит 113,6 млрд рублей нефтегазовых доходов, согласно предварительным данным, которые приводит Минфин РФ.



— Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2023 года составило 39 млрд рублей, — указали в министерстве.

Совокупный объем средств, которые направят на продажу иностранной валюты, составит 74,6 млрд рублей. Операции будут проводить с 7 апреля по 5 мая. Ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в марте бюджет недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале апреля министр финансов России Антон Силуанов указывал: снижение нефтегазовых доходов обусловлено тем, что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от заложенных в бюджете.



6 марта министерство финансов предварительно оценило дефицит бюджета России в период с января по февраль в 2,5 триллиона рублей. Отмечалось, что расходы выросли на 52% и достигли показателя в 5,74 триллиона рублей.

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Маргарита Головатенко