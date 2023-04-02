Антон Силуанов: в бюджет России поступили дополнительные доходы в 2,5 триллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце марта российский бюджет получил дополнительные доходы на сумму в размере 2,5 триллиона рублей. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы «Москва.Кремль. Путин», отрывок которой у себя в телеграм-канале опубликовал ее ведущий Павел Зарубин.

— За вчерашний день в казну поступило дополнительно 2,5 триллиона рублей. Да, мы видим, что идет несколько снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете. Но уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет, — сказал глава минфина.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

6 марта министерство финансов предварительно оценило дефицит бюджета России в период с января по февраль в 2,5 триллиона рублей. Отмечалось, что расходы выросли на 52% и достигли показателя в 5,74 триллиона рублей.

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Антон Гаврилов