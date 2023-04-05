Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения в домах престарелых в Татарстане

Татарстан оказался в числе регионов России, в которых Генеральная прокуратура выявила многочисленные нарушения соблюдения прав граждан, пребывающих в организациях для престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства. Проверки проведены по поручению генпрокурора Игоря Краснова.



В республике выявили нарушения требований о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В соседнем с Татарстаном Башкортостане также выявили нарушения. После вмешательства ведомства 25 постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов обеспечили необходимыми инсулиновыми иглами и тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови. В регионе также была обеспечена доступность учреждений для инвалидов.

В 2020 году в селе Ишбулдино в Башкирии сгорел дом престарелых. 11 пожилых человек погибли, пять выжили благодаря действиям сотрудницы пансионата. В конце 2021 года заместителю начальника Учалинского межрайонного отдела ГУ МЧС по Башкирии предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Деятельность по оказанию социальных услуг инвалидам и другим престарелым людям осуществлялась в жилом доме «с чрезвычайно высоким риском пожарной опасности».

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Маргарита Головатенко