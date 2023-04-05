Банк России выпустил памятную монету в честь юбилея первого полета женщины-космонавта

Банк России 5 апреля выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в честь юбилея первого полета женщины в космос, сообщает пресс-служба регулятора.



На лицевой стороне монеты «60-летие первого полета в космос женщины-космонавта» серии «Космос» — рельефное изображение герба РФ, надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал и дата — 2023 год.

Фото: cbr.ru

На оборотной стороне монеты расположены выполненные рельефом изображение портрета В.В. Терешковой в скафандре и стилизованное изображение чайки на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений Земли, звездного неба и абстрактных линий, символизирующих полет в космосе. Имеются надписи под портретом: «16–19 июня 1963 г.», внизу слева по окружности — «60-летие первого полета в космос женщины-космонавта».

Фото: cbr.ru

Тираж монеты — три тысячи штук, имеет форму круга диаметром 39 мм.

16 июня 1963 года с космодрома Байконур был запущен на околоземную орбиту космический корабль «Восток-6», который пилотировала Валентина Терешкова. Ее позывной — Чайка — знала тогда вся страна. Она провела в космосе почти трое суток. До сих пор Терешкова является единственной женщиной, совершившей полет в космос в одиночку.

4 апреля Банк России выпустил в обращение инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом в 25, 100 и 200 рублей. На оборотной стороне монет можно увидеть рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. На лицевой стороне расположено рельефное изображение герба РФ. Тираж монет — до 100 тысяч штук каждая.

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Маргарита Головатенко