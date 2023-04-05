В Татарстане сократилось число происшествий на водных объектах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С начала 2023 году на водных объектах в Татарстане зарегистрировали 8 происшествий в семи районах, рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по республике Юрий Венедиктов. За аналогичный период прошлого года их было 11.



Спасли на водных объектах в Татарстане с начала этого года 25 человек. В аналогичном периоде 2022 года в результате происшествий погибли трое граждан, спасли десятерых, в том числе ребенка.

Происшествия случились в период активного таяния льда — с 23 марта по 2 апреля. Самые распространенные причины — провал снегоходов и другой техники и выход на тонкий лед.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Юрий Венедиктов предупредил, что обстановка на водоемах Татарстана на сегодняшний день сложная — идет ледоход, вода несет бревна, доски, а следовательно, есть риски столкнуться с этими объектами и оказаться за бортом и погибнуть от переохлаждения. Температура воды составляет 3-4 градуса.

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Татьяна Демина