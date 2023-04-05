В ряде домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду
В некоторых домах Советского района Казани ожидается отключение воды, сообщает МУП «Водоканал».
Отключение связано с работами по улучшению водоснабжения поселка Дербышки. Воды не будет с 9 часов 11 апреля до 6 часов 12 апреля.
Водоснабжение отключат по адресам:
- Лесная, 1, 1а, 1б, 1б корп.1;
- Прибольничная, 1, 1 корп. 1, 1а, 2, 2 корп. 1, 15, 15 корп. 1;
- Липатова, 1/1, 1/2, 1/3, 1 корп.1, 2, 3; 1б, 2 корп. 1, 4б, 4 корп. 1, 2, 3; 4 корп. 1/1, 8а, б; 30, 31, 33, 37, 37/1, 37 а, б, г, д, е, ж, к; 37 корп. 1, 37 корп. 46, 37д корп. 2, 3;
- Станционная, 2;
в поселках:
- Большие Дербышки (все улицы);
- Малые Дербышки (все улицы);
в садоводческих обществах:
- «Весна-78», «Казанец», «Казанка-1», «Юбилейный-1», «Казанка-2», «Энергетик-2», «Смородинка», «Рябинка», «Победа».
Автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам, их принимают по телефону +7 (843) 231-62-60.
23 марта в некоторых домах Московского района Казани отключали воду в связи с аварией на сетях МУП «Водоканал» по улице Гагарина, 93, 99.
21 марта воду отключали на весь день в домах Вахитовского района Казани из-за ремонтных работ на водопроводе на улице Рахимова.
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