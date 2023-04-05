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В ряде домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду

10:16, 05.04.2023 2
В ряде домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В некоторых домах Советского района Казани ожидается отключение воды, сообщает МУП «Водоканал».

Отключение связано с работами по улучшению водоснабжения поселка Дербышки. Воды не будет с 9 часов 11 апреля до 6 часов 12 апреля.

Водоснабжение отключат по адресам:

  • Лесная, 1, 1а, 1б, 1б корп.1;
  • Прибольничная, 1, 1 корп. 1, 1а, 2, 2 корп. 1, 15, 15 корп. 1;
  • Липатова, 1/1, 1/2, 1/3, 1 корп.1, 2, 3; 1б, 2 корп. 1, 4б, 4 корп. 1, 2, 3; 4 корп. 1/1, 8а, б; 30, 31, 33, 37, 37/1, 37 а, б, г, д, е, ж, к; 37 корп. 1, 37 корп. 46, 37д корп. 2, 3;
  • Станционная, 2;

в поселках:

  • Большие Дербышки (все улицы);
  • Малые Дербышки (все улицы);

в садоводческих обществах:

  • «Весна-78», «Казанец», «Казанка-1», «Юбилейный-1», «Казанка-2», «Энергетик-2», «Смородинка», «Рябинка», «Победа».

Автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам, их принимают по телефону +7 (843) 231-62-60.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

23 марта в некоторых домах Московского района Казани отключали воду в связи с аварией на сетях МУП «Водоканал» по улице Гагарина, 93, 99.

21 марта воду отключали на весь день в домах Вахитовского района Казани из-за ремонтных работ на водопроводе на улице Рахимова.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Спасибо предупредили,хотя конечно ещё не скоро,можно и подзабыть
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  • Анонимно 05 апр
    Как раз будет день космонавтики, кто на работе будет, кто в гости поедут, думаю больших сложностей не доставит
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