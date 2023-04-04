Президент России заявил, что санкции — это надолго

Президент России Владимир Путин прокомментировал санкции, вводимые Западом. Он считает, что они будут действовать длительное время.

— Хочу здесь отметить, что мы все здесь пониманием: санкции, конечно, надолго, — заявил Владимир Путин во время заседания президиума Государственного Совета России, посвященного развитию промышленности в условиях санкционного давления.

Глава государства обратил внимание, что инициаторы санкций резко разорвали связи с Россией. Однако это не помешало стране обеспечить свою устойчивость.

Напомним, антироссийские санкции США и страны Европы начали вводить после объявления президентом России 24 февраля 2022 года специальной военной операции. Ограничительные меры затронули как само государство, так и отдельных граждан, включая самого Владимира Путина, его окружение, чиновников, бизнесменов и компании.

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Татьяна Демина