Reuters: Израиль наносит удары по сектору Газа после запуска оттуда ракет

Самолеты Вооруженных сил Израиля атакуют сектор Газа после запуска оттуда девяти ракет. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Накануне ЦАХАЛ сообщил об атаке по Израилю из сектора Газа с использованием девяти снарядов, четыре из них перехватила система ПРО «Железный купол», еще четыре упали на открытой местности на примыкающей к сектору территории.



— Израильские самолеты наносят удары по сектору Газа после ракетных обстрелов со стороны анклава на фоне напряженности в (мечети) Аль-Аксе, — рассказывает агентство.



Перед этим палестинские СМИ сообщали, что в столкновениях с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме пострадали десятки человек. Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев.

Действия Тель-Авива уже осудили Иордания и Египет.



Отметим, что в Израиле несколько недель подряд продолжаются масштабные протесты против политики правительства Биньямина Нетаньяху и предлагаемой им судебной реформы. Акции стали крупнейшими в истории страны.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова