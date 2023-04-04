Казанские экологи выясняют, кто сбрасывает нечистоты в озеро Средний Кабан

Инспекторы Центрального территориального управления и специалисты лаборатории Министерства экологии Татарстана выехали проверить территорию возле озера Средний Кабан. Им поступила жалоба, что в районе 33-го Военного городка в Казани неизвестные сбрасывают нечистоты в озеро.

— В ходе обследования территории обнаружена труба, с которой на момент выезда стекали сточные воды. Специалистами были отобраны пробы воды. Результаты анализов будут известны через 7 дней, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас экологи пытаются определить балансодержателя трубы. Они отправили запрос в МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани». По результатам анализа проб и установления балансодержателя будут приняты меры реагирования.

Фото: eco.tatarstan.ru (архив)

Две недели назад в Министерство экологии уже поступало сообщение о сбросе сточных вод в озеро Средний Кабан в Казани. Тогда специалисты также отобрали пробы сточной и природной воды и пытались установить того, кто загрязняет озеро.



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Айрат Назипов