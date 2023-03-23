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Экологи выявили сброс сточных вод на озере Средний Кабан в Казани

18:26, 23.03.2023 1
Экологи выявили сброс сточных вод на озере Средний Кабан в Казани
Фото: eco.tatarstan.ru

В Министерство экологии поступило сообщение о сбросе сточных вод в озеро Средний Кабан в Казани. Инспекторы Центрального территориального управления оперативно выехали на место, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время обследования территории озера экологи обнаружили трубу, из которой шел сброс сточных вод. После этого специалисты отобрали пробы сточной и природной воды.

— Также в Комитет внешнего благоустройства исполкома города направлен запрос о предоставлении сведений о балансодержателе данной трубы. После того как станут известны результаты анализа и будет установлен балансодержатель трубы, будет принято решение о дальнейшем принятии мер административного реагирования, — говорится в тексте.

Фото: eco.tatarstan.ru (архив)

На прошлой неделе в Кайбицком районе Татарстана выявили незаконный сброс сточных вод в реку Кубню. Экологи подозревают, что источником загрязнения мог стать Комсомольский молочный комбинат, который расположен в пгт Комсомольское (Чувашия). Материалы были направлены в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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