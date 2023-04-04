Стоимость завтрака в стиле Федора Шаляпина за год увеличилась почти на 10%

Фото: Национальный банк по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ России

Годовой прирост стоимости завтрака Федора Шаляпина составил 9,9%. Об этом сообщает пресс-служба отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ России

Специалисты подсчитали, как в регионе за год изменились цены на продукты для приготовления завтрака в стиле знаменитого уроженца Казани. За основу для сравнения взяты данные Росстата за февраль 2022 года и 2023 года, включенные в расчет индекса потребительских цен.

Кофе Федор Шаляпин попробовал еще в юности и был любителем этого напитка. В феврале 2023 года кофе был дороже, чем годом ранее.

Омлет «Мексикен» Шаляпину готовил его повар Николай Хвостов. Помимо самого омлета с начинкой из лука и грибов в состав блюда входили два соуса — «Мадера» и томатный. Цены на ингредиенты за год поменялись по-разному. Некоторые продукты, например яйца, подешевели, другие — молочная продукция, томаты, грибы и лук — подорожали.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На фоне аномальных холодов в Средней Азии сократилось предложение лука: его запасы в неотапливаемых хранилищах были испорчены. Как следствие, снизился объем поставок в Россию, что отразилось на росте цен.

В результате годовой прирост стоимости завтрака из кофе и омлета «Мексикен» составил 9,9%. По данным Росстата, годовая инфляция в Татарстане в феврале этого года была на уровне 10,7%.

Выросший в бедных закоулках Казани Федор Шаляпин вошел в число певцов, сформировавших картину всего музыкального мира первой четверти XX века. 13 февраля исполнилось 150 лет со дня его рождения. Федор Шаляпин и его музыкальный талант осчастливили своим появлением на свет в 1873 году именно нашу землю. Подробнее о нем — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов