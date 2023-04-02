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В Гидрометцентре России рассказали, когда «переобувать» автомобиль

04:29, 02.04.2023
В Гидрометцентре России рассказали, когда «переобувать» автомобиль
Фото: pxhere.com

Менять зимнюю резину автомобиля на летнюю следует, если в течение хотя бы пяти дней ночные температуры не опускались ниже +5 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на юге России можно «переобуваться» после 5 апреля, а москвичам лучше подождать до 10 апреля, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Менеджер ТСЦ «Вершина» Аделя Багаува рассказывала, что состав летних шин жестче и при температуре ниже +7 градусов он начинает замерзать и застывать. Соответственно, состав зимних шин мягче. Летом они стираются и плохо держат дорогу. При этом есть еще два вида шин — «всесезонки» и «липучки».

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Маргарита Головатенко
АвтоОбщество

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