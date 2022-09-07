Менделеевские власти оспорили право собственности республики на землю «Аммония»

Фото: Максим Платонов

Отказать республике в праве собственности на землю «Аммония»

Палата имущественных и земельных отношений Менделеевского района оспорила право собственности республики на землю под объектами завода удобрений «Аммоний». На спорном участке находится железнодорожный перегон станции Тихоново — станция Полянка, который принадлежит предприятию. Местные власти предоставили компании эту землю по договору аренды.



В районной палате посчитали, что внесенная без законных оснований запись о праве собственности Татарстана на эту землю нарушает права муниципалитета, в том числе на контроль за использованием и распоряжением участком. Как ранее сообщало «Реальное время», татарстанский завод «Аммоний» выкупил кемеровский холдинг «Азот» Романа Троценко — миллиардер обещал расширить продуктовую линейку менделеевского предприятия за счет строительства новых производств по выпуску меламина, жидкой углекислоты, современных химических продуктов AdBlue, карбамидно-аммиачной смеси (КАС), сложных минеральных удобрений.

Представители татарстанского Минземимущества, к которому районная палата подала иск, на заседание суда не явились, попросили рассмотреть дело в их отсутствие и отказать в удовлетворении требования.

В суде истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, попросив признать отсутствующим права собственности республики на земельный участок площадью 15,7 га, погасить запись о регистрации права собственности в ЕГРН, а также признать объект земельным участком, право госсобственности на который не разграничено.

Тепловоз следует по станции Тихоново Куйбышевской железной дороги. Фото: YouTube

Право собственности Татарстана не доказали

Представитель Управления Росреестра по Татарстану в суде пояснила, что земельный участок с разрешенным использованием — железнодорожный перегон станции Тихоново — станция Полянка зарегистрирован на праве собственности за республикой. Запись о госрегистрации внесена в реестр 27 декабря 2006 года.

Госрегистрацию права собственности Татарстана на участок провели одновременно с госрегистрацией договора аренды объекта с ООО «Трастхиминвест» по заявлению председателя Палаты имущественных и земельных отношений (ПИЗО) Менделеевского района Юрия Никитина. Затем 27 февраля 2008-го заключили договор аренды с ОАО «Аммоний».

В суде истец уверял, что участок относится к землям, право госсобственности на которые не разграничено и распоряжение которыми осуществляется органами местного самоуправления.

— В материалах, имеющихся в архивах Менделеевского района РТ, в сведениях Единого государственного реестра недвижимости отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что спорный земельный участок в силу норм земельного законодательства по иным критериям относится к республиканской собственности, — говорится в решении Арбитражного суда. — Доказательств, позволяющих отнести спорный земельный участок к собственности Татарстана, в материалы дела не представлено.

Суд указал, что в нарушение российского законодательства Татарстан в лице уполномоченного органа не обращался с заявлением о регистрации права собственности республики на спорный земельный участок и не представлял в регистрирующий орган правоустанавливающие документы на объект. Таким образом, госрегистрацию права собственности провели с нарушением требований законодательства, и участок относится к землям, право госсобственности на которые не разграничено, пришел к выводу судья.

Фото: Максим Платонов

Арбитраж установил, что Менделеевский район Татарстана наделен полномочиями по распоряжению землями, госсобственность на которые не разграничена, на территории муниципалитета, а, следовательно, регистрация права республиканской собственности на спорный объект, осуществленная с нарушением законодательства, нарушает публичные интересы Менделеевского района ввиду отсутствия оснований, по которым земельный участок мог быть отнесен к собственности регионов России.



В итоге суд требования менделеевской ПИЗО удовлетворил. Право собственности республики на участок в 15,7 га с объектом «Аммония» признали отсутствующим.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина