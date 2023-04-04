Стоимость чистых активов КМПО по итогам 2022 года составила 7,28 млрд рублей

Фото: пресс-служба КМПО

Стоимость чистых активов АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» по итогам 2022 года составила 7,28 млрд рублей, выяснило «Реальное время».

Стоимость чистых активов АО «КМПО» по состоянию на конец 2021 года составляла 7,23 млрд рублей. За год активы увеличились на 0,69%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

КМПО в 2021 году решило направить на дивиденды лишь половину прибыли 2020 года, остальную часть — на инвестиционные программы. На выплату дивидендов акционерам направили 294 945 315 рублей, остальные 287 841 685 рублей КМПО решило вложить в реализацию своих инвестиционных программ.

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Маргарита Головатенко