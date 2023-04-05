Исследование: 64% казанцев предпочитают заводить собак в качестве домашних любимцев

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Казани владельцы животных больше всего боятся, что их питомец внезапно и серьезно заболеет. 60% респондентов пугает вероятный несчастный случай, который может произойти с их любимцем. Об этом говорится в результатах совместного исследования Группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Гульдог».

41% опрошенных признались, что опасаются побега питомца из дома. По словам каждого четвертого казанца (23%), своего питомца он подобрал с улицы. Еще 12% респондентов приютили животное с передержки, когда предыдущий хозяин от него отказался.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Интересно, что 64% жителей Казани предпочитают заводить собак, каждый третий (31%) — кошек. Еще аналитики выяснили, что ежемесячно казанцы тратят на домашних животных от 2 до 5 тысяч рублей — 48%. Также 4% жителей столицы Татарстана заботятся о здоровье своего питомца и потому застраховали его жизнь, 13% собираются сделать это в ближайшее время.

28 марта стало известно, что татарстанцы предпочитают в основном страховать собак. Также жители Татарстана оформляют полис для кошек, хорьков и других питомцев. Выяснилось также и то, что стоимость полиса для домашнего животного составляет от 1 до 5 тысяч рублей, а размер компенсации на лечение — от 50 до 100 тысяч рублей.

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Антон Гаврилов