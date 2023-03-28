В Татарстане стали страховать домашних животных

Чаще всего жители Татарстана страхуют собак. Однако оформить полис можно и для кошек, мини-пигов, хорьков и других питомцев. Об этом «РБК Татарстан» сообщили в пресс-службе «Росгосстраха».

Большинство татарстанцев страхуют питомцев по стандартному пакету. Он включает в себя онлайн-консультации ветеринаров: советы по коррекции поведения животных, второе мнение по поставленному диагнозу и другое.

Стоимость полиса для домашнего животного составляет от 1 до 5 тысяч рублей, а размер компенсации на лечение — от 50 до 100 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что по России более половины обращений поступило от владельцев собак, чуть меньше — от владельцев кошек. В основном вопросы касаются здоровья животных. Кроме того, были и обращения по содержанию.

— Очевидно, что страхование домашних животных — это удел той части общества, которая располагает средствами на это и временем, чтобы пойти и оформить полис. Обывателям, у которых дома живет беспородная кошка (да и породистая тоже) или собака, просто не придет в голову застраховать их. Возможно, услуга страхования была бы актуальна, если бы у нас, например, были распространены кражи домашних питомцев тех или иных пород, — отметил в беседе с изданием директор благотворительного фонда помощи бездомным животным «Кот и пес» Альберт Галиев.

В 2022 году россияне отдавали большее предпочтение страховке авто, здоровья и недвижимости. Так, 22% россиян за прошлый год оформили добровольное медицинское страхование, еще 19% застраховали свое жилье и оформили классическое каско.

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Елизавета Пуншева