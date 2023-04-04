За последние сутки в России выявили 7 141 случай заболевания COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России подтвердился 7 141 случай заражения коронавирусом, госпитализированы 1 513 пациентов. Всего заболевших по стране выявили 22 671 103 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.



По данным на 4 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 12 264 человека, всего выздоровевших — 22 037 622 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 38 россиян. Всего от инфекции скончались 397 384 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко