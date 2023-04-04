Жители поселка Габишево жалуются на регулярные потопы

Фото: скриншот

Регулярно уходят по воду участки и улицы поселка Габишево, и причиной тому не сезонное половодье. Потопы происходят после каждого дождя, а жители винят застройщиков. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Поселок застраивали две фирмы. Если одна компания, по словам жителей, пытается устранить проблему, то вторая попросту не выходит на контакт. Пока местным предлагают лишь одно решение — засыпать участки грунтом и строить водоотводы.

Фото: скриншот

— В этом году это частично спасло, но так как я не успел застроить переднюю часть, ленточный фундамент, меня уже топило с передней части, и вот уже неделю мы сидим в воде, — отметил житель поселка Ильнур Мухаметов.

Второй же застройщик, по информации издания, продолжает продавать участки. Более того, компания построила два новых дома и планирует возвести еще два.

Жители поселка намерены обратиться в администрацию Лаишевского района.

В марте «Реальное время» сообщало, что в Казани начались весенние паводки. Улицы города утонули в тающем снегу, а власти столицы Татарстана оказались не готовы противостоять стихии.

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Елизавета Пуншева