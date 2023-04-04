В Казани осудили виновника смертельного ДТП на пешеходном переходе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

23-летнего казанца осудили за смертельный наезд на пешехода 16 сентября 2022 года. Суд признал его виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Обвинение поддержала прокуратура Советского района города, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Суд установил: водитель Lada Priora был пьян и превысил скорость. Он наехал на пешехода, который переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Победы.

Подсудимый прознал вину. Его приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением прав на 2,5 года. По иску представителя потерпевшего с подсудимого взыскали компенсацию морального вреда в размере 450 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

В начале марта сотрудники ГИБДД задержали водителя, который сбил двух пешеходов в Казани. Сразу после наезда автомобилист скрылся с места ДТП.



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Маргарита Головатенко