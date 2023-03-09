В Казани задержали водителя, который сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

Фото: ГИБДД Казани (скриншот видео)

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который сбил двух пешеходов в Казани. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Отмечается, что сразу после наезда автомобилист скрылся с места ДТП. При этом один из пешеходов получил травмы.

— В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудниками полка ДПС Управления МВД России по городу Казани данный автомобиль был установлен, а впоследствии и водитель был задержан, — рассказали в ГИБДД.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Сейчас в отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 статьи 12.27. КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Его могут лишить водительских прав сроком до 1,5 года.

Напомним, в декабре в Казани сотрудники полиции задержали виновника ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок. Водитель, совершив наезд на пешеходов, скрылся с места происшествия. Для задержания сбежавшего мужчины в городе был объявлен план «Перехват», на его розыск ориентировались все наружные службы полиции.

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Айрат Назипов