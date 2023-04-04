Twitter сменил логотип на изображение пса с криптовалюты Dogecoin

Социальная сеть Twitter сменила логотип — теперь на сайте соцсети стоит изображение собаки со знака криптовалюты Dogecoin. Отметим, что на этом фоне сама криптовалюта стремительно начала расти.

Так, Dogecoin подорожал на 26,65 процента, до 0,101 доллара (ранее во время торгов цена не нее достигала 0,104 доллара, а это максимум с ноября прошлого года).

По информации некоторых СМИ, эти нововведения временные. Так, TechCrunch не исключает, что это неудачная и запоздалая первоапрельская шутка.

Голубую птичку в Twitter — символ соцсети — сменил пес сиба-ину. Новый значок показывается и в мобильной, и веб-версии при загрузке страницы, а также в левом верхнем углу.

15 февраля новый владелец компании бизнесмен Илон Маск «назначил» свою собаку новым гендиректором социальной сети, проиллюстрировав это фотографиями пса за рабочим столом. В декабре прошлого года Илон Маск сообщил, что уйдет с должности директора компании Twitter сразу, как только найдет себе замену. Однако позже он добавил, что не собирается покидать компанию окончательно.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова