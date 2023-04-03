В казанских МФЦ не нашлось желающих удалить аккаунт на «Госуслугах» — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В казанских МФЦ не наблюдается очередей из желающих удалить свой аккаунт на «Госуслугах». В этом убедились корреспонденты программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как отметили в МФЦ Татарстана, услуга удаления подтвержденной учетной записи у них была и ранее. Она продолжает действовать во всех отделениях.

— Предварительно записываться не нужно. Также по живой очереди приходите, берете талон и вас принимают. Сотрудники не имеют права заходить в личный кабинет заявителя. Он просто берет заявление на удаление его учетной записи, и это все направляется в систему, — рассказал заместитель директора ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ» Руслан Нигматуллин.

Как сообщили в Минцифры Татарстана «Госуслуг Татарстана» изменения не коснулись. Посещать МФЦ не нужно.

— У человека есть два варианта. Первый — отправить письменное заявление в адрес Минцифры или ГКУ «Центр цифровой трансформации». Во втором варианте человек заходит в личный кабинет и нажимает «удалить персональные данные». Ему поступает звонок и надо ввести последние 4 цифры, с которого поступил звонок. И наши разработчики уже удаляют всю информацию, которая хранилась у нас на серверах, — прокомментировал руководитель направления цифровизации государственных услуг ГКУ «Центр цифровой трансформации РТ» Марсель Гафаров.

Напомним, на онлайн-портале «Госуслуги» стала недоступной функция удаления профиля — ее убрали с веб-версии сервиса и в приложении. В службе поддержки портала пояснили, что удалить аккаунт можно лишь при личном обращении в центр обслуживания. Кнопка удаления учетной записи «была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ».

Соответствующее решение было принято в связи с активной деятельностью мошенников, взламывающих с помощью социальной инженерии аккаунты, а после удаляющих их, рассказали в министерстве.

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Айрат Назипов