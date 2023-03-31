На «Госуслугах» перестала работать функция удаления профиля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На онлайн-портале «Госуслуги» стала недоступной функция удаления профиля — ее убрали с веб-версии сервиса и в приложении, сообщает «РИА Новости».



В службе поддержки портала пояснили, что удалить аккаунт можно лишь при личном обращении в центр обслуживания. Кнопка удаления учетной записи «была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ».

По телефону горячей линии добавили, что на портале ведутся работы по доводке системы, и порекомендовали ожидать.

Любое обновление в сфере технологий влечет за собой риск кражи информации, такое мнение озвучил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. Так он оценил новую функцию оформления электронного полиса ОМС на «Госуслугах». Оформление электронного полиса ОМС нужно оставить на усмотрение каждого человека, считает эксперт.



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Маргарита Головатенко