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Минцифры: функцию удаления записи на «Госуслугах» убрали из-за мошенников

20:53, 31.03.2023
Минцифры: функцию удаления записи на «Госуслугах» убрали из-за мошенников
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Удалить учетную запись на «Госуслугах» теперь можно только при посещении МФЦ, на онлайн портале убрали эту функцию, рассказали в Минцифры.

Соответствующее решение было принято в связи с активной деятельностью мошенников, взламывающих с помощью социальной инженерии аккаунты, а после удаляющих их, рассказали в министерстве.

Уточняется, что удаление аккаунта на портале не является уклонением от службы в армии, сообщает RT.

На онлайн-портале «Госуслуги» стала недоступной функция удаления профиля — ее убрали с веб-версии сервиса и в приложении. В службе поддержки портала пояснили, что удалить аккаунт можно лишь при личном обращении в центр обслуживания. Кнопка удаления учетной записи «была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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