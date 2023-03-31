Минцифры: функцию удаления записи на «Госуслугах» убрали из-за мошенников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Удалить учетную запись на «Госуслугах» теперь можно только при посещении МФЦ, на онлайн портале убрали эту функцию, рассказали в Минцифры.



Соответствующее решение было принято в связи с активной деятельностью мошенников, взламывающих с помощью социальной инженерии аккаунты, а после удаляющих их, рассказали в министерстве.

Уточняется, что удаление аккаунта на портале не является уклонением от службы в армии, сообщает RT.

На онлайн-портале «Госуслуги» стала недоступной функция удаления профиля — ее убрали с веб-версии сервиса и в приложении. В службе поддержки портала пояснили, что удалить аккаунт можно лишь при личном обращении в центр обслуживания. Кнопка удаления учетной записи «была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ».



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Маргарита Головатенко