Политолог спрогнозировал развал ОБСЕ в случае исключения России

Российский политолог Андрей Суздальцев высказал мнение, что в случае выхода России из ОБСЕ организация развалится и исчезнет. Его слова приводит RT.

По словам Суздальцева, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе изначально создавалась как структура, призванная объединить расколотую Европу, но затем вектор ее деятельности изменился.

— Вся организация специализировалась на взаимоотношении, что называется, двух миров. Но после окончания холодной войны вопрос подвис, потому что ОБСЕ вроде бы как нечем было заняться. А потом начался иной вектор. Это и грузинско-осетинская война в 2008 году, это и кризис на Украине в 2014 году, где ОБСЕ была задействована, — сказал политолог.

Также он отметил, что ОБСЕ как структура «выживает» только на конфликте между Востоком и Западом.

Фото: flickr.com

— Мы не видим поддержки России и миротворчества, мы видим разведку Запада... Если Россия выходит из ОБСЕ, то организация становится ненужной. Она просто развалится и исчезнет. Так что этот вопрос для них стоит очень остро. По сути, это вопрос выживания относительно большой структуры, где работают тысячи людей. Поэтому не надо рассчитывать, что они хотят диалога, снижения порога конфликтности и ликвидации конфликта на Украине, — отметил Суздальцев.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе была основана в 1957 году. В нее входят 57 стран, еще 11 принимают участие в миссиях в качестве партнеров по сотрудничеству.

В конце апреля 2022 года стало известно, что ОБСЕ закрыла свою миссию на Украине. Там она работала с 21 марта 2014 года. Ее целью было наблюдение за всеми участниками и вероятными участниками конфликта в Донбассе.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов