«Татарстан почтасы» направит 14 миллионов рублей на ремонт грузовиков с истекшим сроком гарантии
Как выяснило «Реальное время», татарстанское отделение «Почты России», «Татарстан почтасы», намерено отремонтировать для собственных нужд восемь грузовиков Hino с истекшим сроком гарантии производителя. На эти цели выделяется 14 миллионов рублей.
Цель оказываемой услуги — выполнение производственных задач по перевозке почтовых отправлений. Исполнителю предстоит осуществить диагностику и необходимый ремонт транспорта, проводить регулярное техническое обслуживание.
Автомобили, подлежащие ремонту, выпущены в 2015 и 2017 годах. Дополнительного оборудования к ним не прилагается.
Срок оказания услуг — с даты подписания контракта по 30 августа 2024 года.
Hino Motors — дочерняя компания Toyota. С 2019 года начала строительство завода по сборке грузовиков в Химках. Однако в сентябре 2022 года от задумки фирма отказалась и отменила проект.
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