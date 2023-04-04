«Татарстан почтасы» направит 14 миллионов рублей на ремонт грузовиков с истекшим сроком гарантии

Как выяснило «Реальное время», татарстанское отделение «Почты России», «Татарстан почтасы», намерено отремонтировать для собственных нужд восемь грузовиков Hino с истекшим сроком гарантии производителя. На эти цели выделяется 14 миллионов рублей.

Цель оказываемой услуги — выполнение производственных задач по перевозке почтовых отправлений. Исполнителю предстоит осуществить диагностику и необходимый ремонт транспорта, проводить регулярное техническое обслуживание.

Фото: kzn.ru

Автомобили, подлежащие ремонту, выпущены в 2015 и 2017 годах. Дополнительного оборудования к ним не прилагается.

Срок оказания услуг — с даты подписания контракта по 30 августа 2024 года.

Hino Motors — дочерняя компания Toyota. С 2019 года начала строительство завода по сборке грузовиков в Химках. Однако в сентябре 2022 года от задумки фирма отказалась и отменила проект.



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Елизавета Пуншева