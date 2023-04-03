Сотрудники Группы ТАИФ удостоены наград Минфина РФ

Фото: Роман Хасаев

В АО «ТАИФ» состоялась торжественная церемония вручения ведомственных наград Министерства финансов Российской Федерации руководителям финансово-экономического блока Группы компаний ТАИФ.

— Впервые в Татарстане, впервые у нас в ТАИФе Министерство финансов Российской Федерации отмечает результативную работу финансово-экономических служб, связанных с планированием, разработкой инвестиционных проектов, обеспечением финансирования, контроля, налоговых платежей. Считаю, что Министерство финансов Российской Федерации достойно оценило вас наградами, — обратился к виновникам торжества генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, передав им поздравления от имени акционеров компании, совета директоров и партнеров.

Благодарности министра финансов РФ Антона Силуанова удостоена главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по экономике и финансам Гузелия Сафина за «существенный вклад в решение задач по реализации государственной политики в сфере бюджетной и налоговой деятельности».

— Это высшая награда министра финансов Российской Федерации, — подчеркнул Альберт Шигабутдинов, вручая Сафиной соответствующий документ и букет цветов. — Мы с Гузелией Мухарямовной 33 года работаем вместе. Очень благодарен, что судьба свела нас.

Почетные грамоты Министерства финансов РФ получили заместитель генерального директора АО «ТАИФ» Алла Евстафьева, главный бухгалтер АО «ТАИФ» Ольга Игнатовская, главный бухгалтер АО «ТАИФ-НК» Людмила Федотова и председатель правления ООО Банк «Аверс» Аида Волкова.

Благодарностью Министерства финансов РФ награждены начальник финансово-экономического управления АО «ТАИФ» Ангелина Яковлева, первый заместитель главного бухгалтера АО «ТАИФ» Татьяна Ибрагимова, экономист III категории службы контроллинга финансово-экономического управления АО «ТАИФ» Алсу Исмагилова, начальник сметно-договорного отдела управления по строительству и капитальному ремонту АО «ТАИФ» Марианна Шарифуллина, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ТАИФ-НК» Гузелия Абзалина, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ТАИФ-НК АЗС» Луиза Еряшкина и заместитель председателя правления ООО Банк «Аверс» Владимир Капанов.