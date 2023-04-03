Командир роты ППСП в Казани ответит перед судом за попытку мошенничества

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

47-летний командир отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Казанского линейного управления МВД России на транспорте предстанет перед судом — его обвиняют в попытке мошенничества при получении выплат (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Следствие установило, что командир в конце 2019 года представил заведомо ложные сведения в жилищно-бытовую комиссию Казанского линейного управления МВД России на транспорте. Он сделал это, чтобы получить компенсацию за наем жилого помещения — это устанавливается законами и НПА.

Действия обвиняемого пресекло руководство управления. Причастность к совершению преступления он не признал. Дело рассмотрит суд.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В марте возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего главного специалиста по защите информации МАУ «Информационный центр Нижнекамска». Его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. СК считает, что с 2014 по 2022 год мужчина похитил более 500 тысяч рублей, вводя в заблуждение глав сельских поселений своего района. Он убеждал, что их компьютерной технике необходима платная техподдержка от его учреждения.



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Маргарита Головатенко