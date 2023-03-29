Сотрудника информационного центра Нижнекамска подозревают в мошенничестве на сумму более 500 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего главного специалиста по защите информации МАУ «Информационный центр Нижнекамска». Его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 2014 по 2022 год мужчина похитил более 500 тысяч рублей. Он вводил в заблуждение глав ряда сельских поселений своего района, сообщая, что их компьютерной технике необходима платная техподдержка от его учреждения.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.



Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В середине марта сообщалось, что в Татарстане 60-летнюю депутата Совета Масадинского сельского поселения Актанышского района, директора ООО ПО «Коммунсервис-Актаныш» заподозрили в мошенничестве на сумму более 2,1 млн рублей. Следствие считает, что депутат с апреля 2020 по май 2022 года при оказании услуг по поставке теплоснабжения в Актаныш по договору с государственными и муниципальными учреждениями предоставила в Госкомитет Татарстана по тарифам ложные данные о якобы понесенных затратах на электроснабжение котельного оборудования, приобретение холодной воды, амортизацию и др.

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Максим Кокунин