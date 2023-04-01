Минобрнауки Татарстана отправит отдыхать в детские лагеря более тысячи участников татароязычных смен

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», этим летом Министерство образования и науки Татарстана отправит в детские оздоровительные лагеря более 1,2 тысячи школьников. Все они участники межрегиональных смен и форумов, большая часть которых направлена на речевую практику по татарскому языку. Общая стоимость организации их отдыха оценивается в 16,8 миллиона рублей, которые планируется выделить из республиканского бюджета. Стоит отметить, что в эту сумму входит не только покупка путевок, но и трансфер, проживание, а также обслуживание. Подробности — в нашем материале.

Большинство путевок будут стоить почти 19 тысяч рублей

В настоящее время Минобрнауки республики планирует организовать шесть поездок. В число тех, кому предстоящим летом повезет отправиться в лагерь, вошли:

150 участников смены с речевой практикой по татарскому языку «Нурлы алан»;

150 участников межрегионального форума интеллектуального творчества детей и молодежи «Тартария»;

150 участников смены с речевой практикой по татарскому языку «Без — Тукай оныклары»;

200 участников республиканской геологической смены;

400 участников межрегионального палаточного лагеря с речевой практикой по татарскому языку «Болгар — туган тел»;

160 участников многонационального лагеря с внедрением программ профильных языковых смен «Дуслык».

Действие контрактов по каждому направлению будет длиться до самого конца августа. Находиться на отдыхе все эти смены будут по 18 дней, за исключением палаточного лагеря и геологов, которым выделено 7 дней.

Разница есть и в стоимости путевок: для профильной смены она составляет 7 364 рубля, а для «Болгар — туган тел» — 9 456 рублей. По другим четырем сменам цена за путевку достигает 18 937 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Детям дадут возможность заниматься спортом, устраивать дискотеки и концерты

Согласно требованиям Министерства образования до лагерей детей будут доставлять современными автобусами, оборудованными кондиционерами. Проживать они будут в комнатах наполняемостью не более восьми человек (из расчета не менее четырех квадратных метров на одного человека).

В комнатах должны быть кровати, тумбочки, стулья, шкафы, полки для хранения обуви, двери оборудованы замками под ключ. Отмечается, что расселение произведут строго с возрастными особенностями и полом участников. В самих корпусах обязательно наличие круглосуточного холодного и горячего водоснабжения.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как уточняется в проектной документации, персонал лагеря должен не реже одного раза в неделю менять постельное белье, а также ежедневно проводить уборку помещений. Стоит отметить, что также будет предусмотрена бытовая комната с гладильными досками и утюгами, но пользоваться ими можно будет только под присмотром вожатого.

На территориях всех учреждений, за исключением палаточного лагеря, должны быть: площадки для построений, сцены со звуковым и световым оборудованием, спортивные сооружения и лесопарковые зоны. Нахождение в лагере других объектов, не относящихся к его деятельности, строго запрещено.

В палаточных лагерях будут учить делать изделия из кожи, играть на курае и танцевать татарские танцы

Что касается палаточного лагеря, то он должен быть расположен за пределами промышленных объектов, первого пояса санитарно-охранной зоны источников водоснабжения, автостоянок, ж/д путей, а также маршрутов взлета и посадки самолетов. В целях безопасности на его территории обязательно наличие ограждений и освещения.

Говоря об удобствах, стоит отметить, что министерство также утвердило и наличие санитарной зоны, в которой будут располагаться умывальники, места для мытья ног, сбора мусора, стирки, а также туалеты.

Наполняемость помещений для проживания детей не будет превышать четырех мест (из расчета не менее 3 квадратных метров на одного человека). В них также установят мебель и будут проводить ежедневную уборку.

Для тех, кто будет находиться в этом учреждении, организуют специальную программу, которая будет включать в себя: практические занятия по изучению татарского языка трех уровней (начальный, средний, высший), проведение мастер-классов по кожевенному делу и игре на курае, изучение татарских народных песен и танцев.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Помимо отдыха, юных геологов летом ждет и Всероссийская олимпиада

Стоит отметить, что отдых участников геологической смены будет также пересекаться с XIV Всероссийской открытой полевой олимпиадой юных геологов. Она пройдет в Альметьевском районе Татарстана с 27 июля по 7 августа на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный».



Согласно постановлению Кабмина республики, Министерству образования и науки поручено организовать сотрудничество по вопросам проведения олимпиады с Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра), ПАО «Татнефть», ЗАО «Нефтеконсорциум» и малыми нефтяными компаниями Татарстана.

От них республика должна принять предложения об оказании всесторонней помощи в подготовке олимпиады.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Всего в 2023 году на организацию поездок в лагеря направят 2,1 млрд

Напомним, в начале марта на коллегии Министерства по делам молодежи республики глава ведомства Ринат Садыков рассказал, что в 2023 году на оздоровительную кампанию в Татарстане планируется направить 2,1 миллиарда рублей.



— В целом в 2022 году было оздоровлено более чем 205 тысяч детей. В это число входят и дети Донбасса, города Лисичанска, которые изъявили желание отдохнуть в лагерях Татарстана, а также 5 с лишним тысяч отдохнувших на Черноморском побережье, — сообщал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, как писало в феврале «Реальное время», в шести детских оздоровительных лагерях Татарстана в этом году выполнят капитальный ремонт — на эти цели выделят 396,7 миллиона рублей.



Больше всего средств — 124 миллиона рублей — выделят на ремонт стационарно-оздоровительного лагеря «Лесная страна» в Муслюмовском районе. Капремонт ДОЛ «Мечта» в Зеленодольском районе обойдется в 94 миллиона рублей, а ДОЛ «Свияга+» в Апастовском районе отремонтируют за 75 миллионов рублей.



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Максим Кокунин