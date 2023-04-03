В Казани впервые в России продемонстрировали генную терапию в лечении сетчатки

Фото: предоставлено РКОБ

В Казани с 31 марта по 1 апреля проводилась 20-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные технологии лечения витреоретинальной патологии» («Витрео2023»). В ходе нее впервые в России продемонстрировали генную терапию в лечении наследственных форм дистрофии сетчатки, сообщает Республиканская клиническая офтальмологическая больница города.

— Сегодня мы делаем уклон в сторону фундаментальной науки, не просто разрабатываем методики, а изучаем основы генетических болезней, вызванных как унаследованными, так и приобретенными мутациями. Это чрезвычайно многообещающий подход к лечению наследственных заболеваний, — отметил профессор Александр Самойлов.

Фото: предоставлено РКОБ

Участники конференции в прямом эфире наблюдали за работой ведущих врачей-офтальмохирургов. В научной программе продемонстрировали инновационные технологии в лечении диабетической ретинопатии, отслойки сетчатки, возрастной макулярной дегенерации и другое.

— Сегодня мы получили возможность проводить сочетанное хирургическое и медикаментозное лечение, чтобы подарить людям с врожденными заболеваниями шанс видеть, — подчеркнул председатель Общества офтальмологов России Борис Малюгин.



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Елизавета Пуншева