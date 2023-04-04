В Англии развеяли миф о том, что поздний ужин несет вред здоровью

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Чтобы не было вреда для здоровья важно не перекусывать на ночь, не стараться рано завтракать и не ложиться спать в течение двух часов после ужина. К таким выводам в результате исследования пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, тем самым опровергнув миф о том, что поздний ужин вреден для здоровья. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на новостной портал DailyMail.

— Можно заканчивать ужин и в 21.30. Главное — поздно позавтракать, в идеале в 11.30. Это нужно, чтобы выдержать 14-часовой период голодания, который, как показывают данные множества исследований, полезен для обмена веществ, — рассказали эксперты.

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Отмечается, что в рамках эксперимента специалисты взяли данные с информацией о пищевых привычках, времени приема пищи и здоровье 80 тысяч британцев. Кроме этого, эксперты также располагали данными о самочувствии людей, данный показатель ученые оценивали самостоятельно.

Помимо этого, специалисты выявили связь между поздним приемом пищи и всевозможными заболеваниями.

— У микробов в нашем кишечнике, как и у нас, есть циркадные ритмы, и им нужен отдых от еды. Люди часто едят поздно из-за работы и детей, и они не должны чувствовать себя виноватыми из-за этого. Важно не перекусывать на ночь, стараться не завтракать рано и не ложиться спать в течение двух часов после ужина. Тогда со здоровьем все будет отлично, — отмечают исследователи.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов