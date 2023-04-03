Новым директором филиала КФУ в Набережных Челнах назначен Георгий Котиев

Новым директором филиала Казанского Федерального университета (КФУ) в Набережных Челнах назначили Георгия Котиева, его представили коллективу сегодня на рабочем совещании, сообщают Chelny-biz.ru.



Котиев работал заведующим кафедрой СМ10 «Колесные машины» МГТУ имени Н.Э. Баумана, он инженер-разработчик по специальности «Гусеничные и колесные машины».

В декабре прошлого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин вручил Котиеву премию за высокоэффективные разработки для территорий Крайнего Севера. Он также награжден как заслуженный деятель науки России.

Ранее занимавший должность директора челнинского филиала КФУ Махмут Ганиев остался в университете и занял должность советника директора. У Ганиева закончился контракт, последним рабочим днем в этой должности было 1 апреля.

Махмут Ганиев — член команды бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова. Об уходе главы челнинского филиала стали говорить сразу после задержания Гафурова по уголовному делу. Ильшат Гафуров находится под стражей с декабря 2021 года. Его обвиняют в подстрекательстве к убийству елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году. Вину арестованный наотрез отрицает, считает, что осужденные по делу ОПС «29 комплекс» оговаривают его. В конце марта Гафурову и его защитникам установили предельный срок ознакомления с материалами дела.

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Маргарита Головатенко