Умер автор музыки к фильму «Последний император» японский композитор Рюити Сакамото

Японский композитор Рюити Сакамото, который является автором музыки к фильмам «Последний император», «Бернардо Бертолуччи», умер на 72-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.

По информации источника, в последние годы жизни Сакамото страдал от рака. В июне 2022 года специалисты диагностировали у него четвертую стадию данного заболевания.

Рюити Сакамото — японский музыкант, продюсер и композитор. Он родился в 1952 году 17 января. При жизни был лауреатом премий «Оскар», «Грэмми». Также Сакамото являлся двукратным лауреатом премии «Золотой глобус». В том числе он известен по музыке к фильмам «Под покровом небес» и «Маленький Будда».

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Антон Гаврилов