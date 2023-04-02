Патриарх Кирилл призвал состоятельных граждан помочь государству в непростое время

Фото: realnoevremya.ru/ Василий Иванов (архив)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых и состоятельных граждан помочь государству своими средствами и возможностями в текущее непростое время. Об этом он сказал в проповеди после литургии в храме Преображения Господня в Коммунарке.

— Сегодня Россия стала сильным государством, способным ответить на вызовы и риски, которые обращаются сегодня в ее адрес. Но при этом <...> и народ становится более сильным, многие — более состоятельными и богатыми. <...> Сегодня особое слово к тем, кто может послужить другим в том числе «своим имением» [цитата из Евангелия], своими средствами, кто может, может быть, более, чем другие, помочь государству в это непростое время, — цитирует ТАСС его слова.

Также глава Русской православной церкви заявил, что богатство это «великая ответственность» для каждого человека. По мнению патриарха, лишь используя его в благих целях можно «обрести спасение».

22 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к духовенству с предложением об активизации среди горожан помощи участникам спецоперации. Он отметил, что в медийном пространстве редко освещают вопрос о поддержке Русской православной церкви тех, «кто сегодня в Донецке, Луганске, на передней линии фронта». Помимо этого, патриарх подчеркнул, что бойцы, которым было суждено оказаться на передовой, нуждаются в первую очередь в духовной поддержке.

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Антон Гаврилов